Замглавы МВД Павличенко: Количество обращений по поводу домашнего насилия в Украине выросло с 68 тыс. за первое полугодие прошлого года до 101 тыс. в этом году

07.08.2020, 16:47, Новости дня

Украинцы становятся более нетерпимыми к домашнему насилию и все чаще обращаются в полицию. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказала заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко.

“Для МВД и Нацполиции противодействие домашнему насилию является одним из ключевых направлений деятельности. В условиях карантина эта тема стала еще более актуальной, потому что в семьях оголились проблемы, которые ранее были не настолько очевидными. Большинство вызовов, которые поступают на горячую линию 102, приходится на выходные, праздничные и предпраздничные дни. Мы проводим широкую информационную кампанию, и это влияет на увеличение количества вызовов. Люди начали больше распознавать виды насилия, понимать, что этот вопрос в Украине урегулирован законом, есть административно-уголовная ответственность и обидчика можно за домашнее насилие наказать”, – сообщила собеседница.

По ее словам, число обращений значительно увеличилось.

“Домашнее насилие бывает четырех видов: физическое, экономическое, сексуальное и психологическое. Стоит понимать, что помощь пострадавшим от домашнего насилия также оказывают социальные службы, службы психологической поддержки, горячие линии. Наша статистика может различаться. И это нормально, ведь в полицию обращаются в более критических ситуациях. За шесть месяцев 2019 года в Нацполиции зарегистрировали 68 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии. За аналогичный период 2020 года мы имеем свыше 101 тыс. таких заявлений и сообщений”, – пояснила Павличенко.

Она рассказала, что количество ограничительных предписаний, выданных проявившим агрессию людям, выросло в 16 раз.

“Полицейские, которые выезжают на место событий, прежде всего останавливают насилие, общаются с пострадавшей стороной, оценивают ее состояние и риски, составляют запрещающее предписание на агрессора и административные материалы, которые в дальнейшем передаются в суд. Таких административных материалов за шесть месяцев прошлого года было 1400, а в этом году за такой же период – более 23 тыс. То есть в 16 раз выросла частота вынесения предписаний. Для защиты жертвы насилия на месте события полиция выносит срочное ограничительное предписание до 10 суток. А есть еще ограничительное предписание (на контакт агрессора с жертвой), которое выносится судом. Оно может действовать от одного до шести месяцев, а затем и продлеваться на такой же срок при необходимости”, – пояснила заместитель министра.

Она отметила, что чаще всего от домашнего насилия страдают женщины, но также фиксируются и обращения от мужчин.

“Наше законодательство предусматривает круг субъектов, которые могут страдать от домашнего насилия. Это лица, которые имеют родственные связи с агрессором: супруги, дети, бабушки, дедушки, сестры и братья, в том числе двоюродные. В большей мере от насилия все же страдают женщины. Эта тенденция свойственна не только нашему обществу, но и наблюдается в других странах мира. Но также обращаются в полицию и мужчины, пострадавшие от насилия”, – сказала собеседница.

Она подчеркнула, что для предупреждения домашнего насилия правоохранительные органы совместно с общественными организациями активизируют информационную кампанию.

“7 августа мы презентовали образовательный сериал, который размещен на образовательной платформе “Дія” и направлен на улучшение информированности населения, на формирование нетерпимости к проявлению любых форм насилия. Сериал состоит из пяти серий. После каждой из них есть короткий тест. Все, кто пройдут тест, в завершение получат сертификат – это одна из составляющих нашей информационной кампании. Ранее мы презентовали чат-бот в мессенджерах Telegram и Viber. Также у нас есть отдельная вкладка на сайте Национальной полиции, где постоянно обновляется информация о домашнем насилии”, – резюмировала Павличенко.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале апреля выступил с заявлением о том, что количество случаев домашнего насилия во всем мире “увеличилось в разы” в связи с пандемией коронавируса. “Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности, – в собственном доме”, – подчеркнул Гутерриш и призвал власти всех стран включить предотвращение насилия против женщин.

За первые полтора месяца карантина в Украине на горячие линии Фонда ООН в области народонаселения поступило на 78% больше обращений, чем было до карантина. Организация также сообщила, что с 1 апреля по 12 мая специалисты мобильных бригад предоставили 4077 консультаций, причем большинство – мужчинами (63% от общего количества).

22 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия”. Проект предусматривает увеличение штрафов в сотни раз.