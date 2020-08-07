Офис генпрокурора открыл уголовные производство против иностранных наемников на Донбассе

07.08.2020, 16:47, Новости дня

Офис генпрокурора Украины сообщил об открытии уголовных производств против иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

“Начиная с 2014 года по настоящее время не менее двух граждан Болгарии, семи граждан Армении, одного – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, троих – Литвы, 26 – Молдовы, двух – Нидерландов и пяти граждан Германии участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям”, – сказано в сообщении.

Иностранцы, отметили в Офисе генпрокурора, состояли в различных подразделениях, подконтрольных России.

“В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года”, – заявили в Офисе.

В сообщении сказано, что ранее были открыты аналогичные уголовные производства в отношении граждан Франции, Бразилии, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, а также Чили.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.