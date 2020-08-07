“Веломаньяк” из Подмосковья пойман в Твери

07.08.2020, 16:45, Новости дня

Страстного любителя велосипедов задержали в Твери. Как передает ГТРК "Тверь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", операция была проведена совместно сотрудниками уголовного розыска и коллегами из УВД по Зеленоградскому административному округу.

Выяснилось, что мужчина обходил подъезды домов в поисках "плохо стоящих" транспортных средств и воровал их. Работал он в одиночку, помощников у злоумышленника не было. Украденные велосипеды мужчина перепродавал.

Вскоре после задержания удалось установить личность грабителя. На территорию Тверского региона 21-летний гражданин приехал из Московской области.

Уголовные дела уже возбудили. По оперативным данным, задержанный может быть причастен к кражам по крайне мере 10 велосипедов в Твери, а также к воровству в других регионах – предварительно "веломаньяк" похитил более 50 популярных колесных транспортных средств.