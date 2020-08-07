Башкирия лидирует среди регионов по числу ковид-доноров

07.08.2020, 16:45, Новости дня

Республика Башкортостан стала лидером по числу ковид-доноров. На сегодня собрано более 1 200 доз плазмы.

До 600 миллилитров крови сдают добровольцы для заготовки COVID-компонентов. Процедура забора как у обычных доноров, только эта кровь идет на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Замглавного врача Республиканской станции переливания крови Раиля Аюпова рассказала: "Мы заготавливаем стандартным методом плазмофереза – фракции крови делятся на плазму, где есть антитела, а красная часть – эритроциты, возвращаются донору".

Готовить плазму на станции переливания крови начали в мае. В то время переболевшие коронавирусом не охотно соглашались на процедуру. Сейчас все иначе.

Дмитрий Ермолин, один из добровольцев, поделился: "Узнал, что можно помочь людям – почему нет, если антитела уже обнаружены. У меня были классические симптомы – на 3 дня заложило нос, насморк и пропало обоняние".

Прежде, чем плазма попадет в организм больного коронавирусом, она обязательно проходит процесс инактивации вируса. Елена Павлова, врач-трансфузиолог поясняет: "В отдельную емкость помещаем два мешочка. Под действием метиленового синего происходит репликация вирусов. Затем эти мешочки вешаются на стойку: происходит фильтрация, а готовая плазма стекает в специальную чашку".

Благодаря такому процессу плазму не консервируют на месяцы. Средние и тяжелые больные получают ее уже на следующий день.

Главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов отмечает: "После переливания плазмы значительно улучшается самочувствие, уменьшается процент поражения легких. Некоторых пациентов удается даже снимать с ИВЛ".

Плазмотерапию в регионе уже провели более 500 пациентам, сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". Ждут своей очереди в банке еще 1 200 доз. В ближайшее время они будут отправлены в инфекционные больницы.