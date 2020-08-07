Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах

07.08.2020, 16:43, Разное

Предвыборная кампания – 2020 в Белоруссии не перестает удивлять. Такого накала страстей не помнят даже местные профессиональные оппозиционеры. На фоне небывалой активности альтернативных кандидатов и их сторонников риторика Александра Лукашенко с приближением дня выборов становится все более жесткой и угрожающей.

Масла в разгорающийся огонь конфликта подлило послание президента Белоруссии парламенту. Такой враждебной риторики в Кремле могли ожидать от руководства Украины или стран Запада, но никак не от человека, называющего себя главным союзником Москвы. В итоге за два дня до голосования стало известно: российских наблюдателей на белорусских выборах не будет. Впервые за четверть века.

В том, что победителем объявят Александра Лукашенко, мало кто сомневается. Власти сделали все, чтобы создать главному кандидату максимально комфортные условия для переизбрания.

Но главный вопрос сейчас – как поведет себя оппозиция и международное сообщество после “триумфальной победы” Лукашенко. Государственные СМИ прогнозируют переизбрание Батьки на шестой срок с результатом более 60%.

Все идет к тому, что ни Запад, ни Россия не признают выборы в Белоруссии и победу действующего президента, считает политолог Виктор Корниенко. “Москва добивается, чтобы Александр Лукашенко оказался в придушенном состоянии и стал более склонен к подписанию дорожных карт по углублению интеграции”, – цитирует эксперта портал UDF.by.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, но досрочное голосование началось 4-го числа. Оппозиция не считает выборы честными и справедливыми, но не отказывается от участия.

Главный соперник Батьки – Светлана Тихановская – признается, что идет на выборы, чтобы сломать сложившийся за 26 лет правления Александра Лукашенко политический режим. В случае победы она намерена объявить переходный период и начать реформы, а спустя полгода провести новые выборы и сложить полномочия.