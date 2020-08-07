 

Тихановская назвала свое участие в выборах президента Белоруссии глупостью

07.08.2020, 16:43, Разное

Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост главы Белоруссии после того, как ее мужу Сергею отказали в регистрации. Женщине не хотелось, чтобы труд супруга пропадал зря. Тогда она не испытывала никаких сомнений.

Спустя время Тихановская поняла, что совершила ошибку. Если бы Светлана знала, что все зайдет так далеко, то она бы серьезнее подошла к выдвижению. “Думаю, что это тогда было – глупость или подвиг. Наверное, все-таки глупость”, – сказала она.

Тихановская призналась, что опасается за свою жизнь.
Из-за угроз ей пришлось вывезти детей из Белоруссии. Тихановская не хочет оставлять квартиру без присмотра. Политик боится, что недоброжелатели могут подкинуть ей что-то и навсегда погубить репутацию.

Напомним, выборы президента в Белоруссии состоятся 9 августа. На пост лидера, помимо Светланы Тихановской, претендуют Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. Досрочное голосование началось 4 августа.

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Публикация от Светлана Тихановская (@svetlana.tihanovskaya) 27 Июл 2020 в 2:14 PDT

Отметим, что Светлана Тихановская является одним из самых ярких лидеров оппозиции. На ее митинги собираются десятки тысяч граждан. В случае победы политик обещает начать период реформ, а через полгода после выборов сложить полномочия и объявить новое голосование.



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