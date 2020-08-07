Группа НЛО зависла в небе над Лас-Вегасом

07.08.2020, 16:37, Разное

В Сети опубликовано видео с таинственными огнями, парящих в небе над Лас-Вегасом.

Одни пользователи Сети считают это явным доказательством присутствия пришельцев на Земле, другие же стараются мыслить рационально и предлагают более логичные версии.

Следует отметить, что это не первое подобное появление НЛО над Лас-Вегасом. Несколько месяцев назад (в апреле 2020 года) уже было нечто подобное, когда таинственные шары парили над американским городом.

Конспирологи тут же заявили, что это реальный НЛО завис над шумным городом, а другие очевидцы считают, что это обычные дроны.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале «WP Oreo», можно увидеть, как три ярких огня медленно синхронно перемещаются в ночном небе. Затем огни меняют форму построения и вытягиваются в одну линию.

В настоящее время уже более 1000 пользователей просмотрели данное видео, и многие считают, что здесь явно замешаны инопланетяне.

Некоторые пользователи предположили, что это были обычные управляемые дроны, однако в спор вмешался комментатор, назвавшийся «экспертом» в области создания беспилотников, сообщив, что на видео есть момент, который опровергает версию о летающих в небе дронах. По его словам, огни беспилотников светодиодные, поэтому не могут мерцать или менять свою яркость.

Некоторые обратили внимание на тот момент, когда огни начали синхронно менять положение, один из них, находящийся в центре, исчезает. Это говорит о том, что его закрыл собой корпус летательного аппарата, на котором закреплены эти огни. Значит, объект, скорее всего, имеет треугольную форму.