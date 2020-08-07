Тигры, леопарды и тверк: Кайли Дженнер снялась в новом клипе Карди Би и Megan Thee Stallion

07.08.2020, 16:35, Разное

Казалось бы, тверкингом, обнаженными ягодицами или одеждой оттенка “вырви-глаз” уже никого не удивить – и все-таки адепт этой стилистики, рэперша Карди Би, ухитряется каждый раз по-новому использовать все вышеперечисленные приемы, вновь и вновь поражая воображение зрителей. В новом видео исполнительницы под названием WAP пользователей интернета и вовсе ждет тройная доза этого китча: композицию Карди исполняет на пару с другой популярной исполнительницей Megan Thee Stallion, а в ролике в качестве приглашенной звезды также появляется Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер в ролике WAP Карди Би и Megan Thee Stallion

Сюжет видео прост и понятен: Карди и Меган оказываются в необычном особняке, эдаком аналоге дворца из уже совсем не детской страны чудес. В головокружительных коридорах этого дома по стенам развешаны подсвечники в форме женских грудей и ягодиц, а за каждой дверью – своя тайная комната. В одной разгуливают белые тигры, в другой – леопарды, в третьей – ползают змеи… Наряды у героинь клипа – под стать обстановке. Кайли появляется в особняке в боди с анималистичным принтом, глубоким вырезом и шлейфом от бренда Rey Ortiz. Сама Карди на пару с Меган сменяют наряды от Thierry Mugler на купальники от Bryan Hearns, платья от Nicolas Jebran и костюмы от Zigman – вновь с анималистичными принтами. Как можно понять по красочному видео, отвечал за него человек с творческой жилкой – и это стилист самой Карди Би, Коллин Картер.

Волшебный особняк из клипа… … и его необычные комнаты

К слову, помимо Кайли Дженнер в ролике также появились и другие известные исполнительницы: Нормани, Розалиа, Руби Роуз, Sukihana и Mulatto. Поклонники Карди пришли от видео в восторг, а сам ролик за 5 часов с момента публикации уже набрал свыше 4 миллионов просмотров. “Карди и Меган собираются спасти этот чертов 2020 год, не так ли?” – написал один из комментаторов.

Напомним, неделю назад в сети появился еще один богатый на визуал ролик – к новому треку Бейонсе Already. Композиция вошла в число треков с нового визуального альбома певицы Black is King. Посмотреть на наряды королевы Би из этого ролика можно здесь.