В РФ предсказали политическую нормализацию после разговора Путина с Лукашенко

07.08.2020, 16:30, Новости дня

После беседы президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко напряжение в отношениях между странами начнет снижаться, сообщил член Совета Федерации Олег Морозов.

«Ожидаемое развитие событий. Путину нужно из первых уст услышать версию белорусской стороны. Лукашенко же вынужден будет объяснить не только задержание российских граждан, но и весь политический контекст последних событий и собственных оценок», – сообщил Морозов РИА «Новости».

По его словам, Минск решит сделать «задний ход» после появления о возможном участии Киева в провокации с россиянами.

«Думаю, маятник напряжения пошел в обратную сторону и через несколько колебаний успокоится в нужной точке. Произойдет в первую очередь психологическая нормализация, а за ней и политическая», – отметил политик.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин полагает, что разговор между лидерами двух стран рано или поздно должен был состояться.

«Очевидно, что этот разговор не снимает никаких принципиальных оценок того, что произошло в Белоруссии. (…) Нет никаких поводов для того, чтобы (России) менять точку зрения (относительно произошедших событий – прим. ВЗГЛЯД). (…) Я думаю, что Владимир Владимирович все то, что следовало сказать, сказал. Я даже не думаю, а знаю, что это так и произошло», – сказал депутат.

Затулин отметил, что российская сторона не намерена «кого-то о чем-то умолять» или идти на поводу у белорусской стороны «в вопросе того, почему там оказались эти люди».

Депутат Госдумы, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул, что беседа президентов говорит о том, что политики уважают друг друга.

«Это говорит о доверии и все-таки о том, что это два человека, которые понимают, что за ними стоят страны, которые очень дорожат отношениями между собой», – сказал ТАСС Калашников.

Парламентарий отметил, что РФ не выгоден разлад в отношениях с Белоруссией.

«Это говорит о доверии, о том, что все будет нормально», – отметил Калашников.

В пятницу Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.