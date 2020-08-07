В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

07.08.2020, 16:30, Новости дня

В Москве за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом, закрыли десять кафе и ресторанов, в отношении более 1 тыс. заведений составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

«В отношении предприятий общественного питания в Москве, не соблюдающих комплекс мер, направленный на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, составлено более 1 тыс. административных протоколов. (…) Также по итогам проверок Роспотребнадзора за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Отмечается, что в заведениях основными нарушениями являются необеспечение социального дистанцирования, отсутствие запаса этих средств индивидуальной защиты на предприятии общепита, моющих и дезинфицирующих средств.

В ряде кафе и ресторанов отсутствовали ультрафиолетовые облучатели закрытого типа (рециркуляторы) для обеззараживания воздуха, а также не проводились необходимые работы по очистке и дезинфекции системы вентиляции.

«Подавляющее число административных протоколов – 80% от общего числа – выписаны за нахождение сотрудников на рабочем месте без масок или перчаток и за отсутствие необходимого запаса этих средств индивидуальной защиты. Около 14% нарушений связаны с несоблюдением социальной дистанции», – уточнили в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев.

При этом Собянин сообщил, что опасности возникновения второй волны распространения коронавируса в Москве практически нет.

Также мэр столицы заявлял о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, а также отмечал, что город вышел на минимально возможный уровень выявления случаев коронавируса, ниже он опускаться уже не будет.