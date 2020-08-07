Ученые назвали котов одними из самых ленивых животных

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07.08.2020, 16:30, Разное

Коты предпочитают вести максимально расслабленный образ жизни – они не гоняются за мышами или птицами, ведь сейчас им не нужно добывать себе еду. Ученые назвали этих домашних животных одними из самых ленивых, причем эта черта заложена у них с рождения.
Специалисты решили использовать в новом исследовании феномен “поиска трудностей”. Этот термин был введен животным психологом Гленом Дженсеном в 1963 году. Он наблюдал за поведением мышей, собак, рыб, крыс и обезьян, которые должны были выбрать один из двух способов получения пищи. Животные могли получить еду просто так или после выполнения задания, чтобы она досталась им в качестве награды. Все испытуемые предпочли “задание”, чтобы утолить голод.

Результаты проведенной недавно работы показали, что коты кардинально отличаются от животных, участвующих в эксперименте Дженсена. Они не хотят действовать, если пища достается “даром”. Ученые предложили 18 пушистым питомцам выбрать головоломку или “бесплатную еду”. Большинство котов останавливали свой выбор на корме и проводили больше времени за приемом пищи, нежели за заданием. По словам соавтора эксперимента, кошки просто меньше взаимодействовали с пищевой головоломкой и изначально подходили к корму на подносе.

Есть много гипотез по поводу того, почему некоторые животные останавливают свой выбор на “поиске трудностей”. Это может быть связано с постоянным пребыванием в неволе или симуляцией обычного поведения для поисков еды, а также созданием ощущения контроля над окружающим, отмечает специалист. Исследователи заметили, что если коту не досталось “бесплатного блюда”, то он может подойти к пищевой головоломке. Домашние животные могут преодолеть трудности при необходимости, однако, если есть другой, более легкий путь, они выбирают именно его.



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