 

Актриса Лиза Моряк о работе с Кириллом и Дмитрием Нагиевыми: Вне камер не общались

07.08.2020, 16:23, Разное

Лиза призналась, что играть с Дмитрием – одно удовольствие. Перед обаянием и чувством юмора знаменитости
сложно устоять. Между тем, по словам Моряк, рядом с Нагиевым-старшим надо быть
настороже: он только и ищет повод, чтобы подшутить.

Дмитрий, как более опытный коллега, делился с артисткой
секретами поведения в кадре. “Повторял, что нужно все делать легче – не играть,
а естественно существовать”, – вспомнила
артистка сериала “Нагиев на карантине”.

Моряк не скрывает, что до начала съемок очень переживала.
Девушка не была знакома с Дмитрием и его сыном Кириллом. Артистка опасалась,
что на площадке мужчины будут общаться только между собой, а она окажется третьей
лишней.

В сериале Лизе досталась роль возлюбленной Кирилла. От совместных
сцен с Нагиевым-младшим у артистки остались противоречивые чувства. Моряк
считает, что в кадре они вели себя слегка неуклюже, скованно. Дело в том, что
экранные любовники в реальности вообще не общались.

Лиза Моряк поведала, что артисты работают по-разному. Кто-то для
роли пытается установить контакт с коллегами, подружиться, другие, наоборот,
заходят в кадр, отрабатывают эпизод, и все на этом, личное общение им не
требуется. Кирилл Нагиев относится ко второму типу. Артистка призналась, что
коллега по цеху подарил ей новый опыт: она приходила на площадку, выполняла задачу режиссера, не общаясь с Кириллом вне камер.



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