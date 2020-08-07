Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги

07.08.2020, 16:16, Новости дня

Самолет SSJ-100, выполняющий рейс Ставрополь – Москва, подал сигнал тревоги, сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», – сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Ранее самолет рейсом из Москвы в Улан-Удэ самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту.