Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги

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07.08.2020, 16:16, Новости дня

Самолет SSJ-100, выполняющий рейс Ставрополь – Москва, подал сигнал тревоги, сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», – сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Ранее самолет рейсом из Москвы в Улан-Удэ самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за курильщика на борту.



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