Крупнейший цветной алмаз добыли в России

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07.08.2020, 16:16, Новости дня

На севере Якутии дочернее предприятие «Алросы» «Алмазы Анабара» добыло крупнейший цветной алмаз в РФ весом 236 карат.

«Специалисты «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «Алросы», на месторождении «Эбелях» на севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России», – говорится в сообщении на сайте «Алросы».

Размеры кристалла – 47х24х22 мм. Предварительно, возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 млн лет.

«Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в единую сбытовую организацию «Алросы» в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества», – отметил директор филиала «Бриллианты Алроса» (гранильное предприятие компании) Павел Винихин.

Ранее в Архангельской области добыли кристально-прозрачный алмаз массой 104,12 карата.



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