TikTok пригрозил Трампу судом

07.08.2020, 16:08, Новости дня

В компании TikTok заявили, что могут подать в американский суд после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о борьбе с угрозой от приложения, которое, по словам американского лидера, якобы может передавать сведения о пользователях властям Китая.

«Мы совершенно четко заявили, что мы никогда не передавали данные наших пользователей правительству. Мы даже выразили нашу готовность полностью продать наш бизнес в США американской компании», – передает слова представителя компании РИА «Новости».

Там добавили, что около года пытались договориться с властями, но те отказались идти на компромисс. TikTok также обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес.

Как пояснили в компании, указ Трампа подрывает доверие к соблюдению в США законов, а также ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка.

Напомним, Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat.

Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США». Трамп заявил, что нужно «предпринять усилия, чтобы ответить на угрозу одного конкретного приложения – TikTok.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.