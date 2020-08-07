 

Литва направила ноту протеста Белоруссии из-за пуска БелАЭС

07.08.2020, 15:48, Новости дня

Литва направила Белоруссии ноту протеста в связи с пуском Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая находится рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса, заявили в МИД Литвы.

«Действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы, нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения», – цитирует сообщение литовского министерства ТАСС.

Литва призвала Белоруссию остановить работы по пуску БелАЭС пока не будут применены  рекомендации по итогам стресс-тестов, проведенных Минском совместно с Европейской комиссией в лице Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG). Также Вильнюс призывает Минск к сотрудничеству по вопросам обеспечения ядерной безопасности с ЕК и другими международными структурами.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.

Строительство Белорусской АЭС на 90% финансируется кредитом из России. Межправительственное соглашение предусматривает выделение до 10 млрд долларов на ее возведение. В июле условия кредита были пересмотрены: Белоруссия получила дополнительную экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов.

7 августа в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.



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