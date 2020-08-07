 

Лукашенко предложил влить свою кровь оппозиционерам

07.08.2020, 15:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с работниками системы здравоохранения заявил, что готов сдавать плазму крови с антителами к коронавирусу.

«Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения республики Владимира Караника. – прим. ВЗГЛЯД). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он сказал, что эту плазму можно ввести всем оппозиционерам «по капле».

«Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда», – заключил белорусский президент.

Напомним, 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом. Президент республики пояснил, что болезнь перенес на ногах. Позже он сообщил, что его якобы инфицировали намеренно.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Обнаружена связь между возрастной потерей слуха и повреждением волосковых клеток

31.07 / Захарова заявила о роли пандемии в деле единения россиян

15.07 / ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого Boeing на Донбассе

05.08 / В Бейруте приземлился первый российский самолет МЧС

21.07 / По факту стрельбы в элитном поселке на Новой Риге начата проверка

11.07 / SRF – в Швейцарии политика, бизнес и наука объединились, чтобы развеять страхи перед 5G

20.07 / В палатке спасателей на КПВВ “Новотроицкое” остаются люди, которые не могут пересечь линию соприкосновения

27.07 / Кандидат в президенты Беларуси Тихановская отказалась высказаться об оккупации Крыма

04.07 / Виктор Гончаренко: после гола “Ахмату” ЦСКА поймал кураж

31.07 / Трамп объяснил необходимость переноса президентских выборов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска