Лукашенко предложил влить свою кровь оппозиционерам

07.08.2020, 15:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с работниками системы здравоохранения заявил, что готов сдавать плазму крови с антителами к коронавирусу.

«Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения республики Владимира Караника. – прим. ВЗГЛЯД). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он сказал, что эту плазму можно ввести всем оппозиционерам «по капле».

«Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда», – заключил белорусский президент.

Напомним, 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом. Президент республики пояснил, что болезнь перенес на ногах. Позже он сообщил, что его якобы инфицировали намеренно.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.