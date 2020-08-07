 

Дворцовый переворот для Лукашенко: названы причины возможной революции в Белоруссии

07.08.2020, 15:43, Разное

Наибольшую угрозу для власти Лукашенко представляют три фактора. Во-первых, это ухудшение социально-экономического положения в республике, считает Бортник. В последние годы белорусы отмечают ухудшение уровня жизни, много молодых людей не связывают свое будущее с родиной, а предпочитают уезжать в поисках лучшей жизни в Россию или Польшу.

Тяжелый удар по благосостоянию белорусов нанесла и эпидемия коронавируса. Также серьезную угрозу для Лукашенко представляет ухудшение отношений с Россией. Впервые белорусский лидер будет пытаться переизбраться без поддержки со стороны восточного соседа, отметил Бортник.

Кризис в отношениях Москвы и Минска наметился давно, но сейчас перешел в открытую фазу. В послании парламенту 4 августа Лукашенко выдвинул серьезные обвинения в адрес Москвы. И все это – на фоне громкого скандала с задержанием 33 сотрудников российской частной военной компании и намерений руководства Белоруссии выдать их Украине.

Третья угроза для Лукашенко – начавшееся брожение в белорусских элитах. И хотя силовики публично заверяют главу государства в лояльности, представители бизнеса и культурная элита республики открыто выражают недовольство, пояснил Бортник в комментарии порталу “Украина.ру”.

Запрос на смену власти в Белоруссии высок, констатировал политолог. Это делает возможными Майдан и дворцовый переворот в республике. “Ситуация беспрецедентно хрупка для Лукашенко”, – уверен Бортник.

Протестующие почувствовали слабость власти и намерены продолжать на нее давить. Часть элиты попытается использовать оппозицию для свержения Лукашенко или перераспределения властных полномочий, заключил Бортник.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко обещает дать бой оппозиции и призывает силовиков быть готовыми подавлять массовые беспорядки. Соперники президента собирают многотысячные митинги и готовятся к акциям протеста в случае победы главы государства.



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