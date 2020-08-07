Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона “Сверхъестественного”

07.08.2020, 15:43, Разное

Работа над проектом о братьях Винчестерах была заморожена в

марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Помимо сериала “Сверхъестественное”

законсервированы были и другие проекты канала The CW.

Теперь же киношники вновь готовы взяться за работу.

Сообщается, что творческий коллектив “Сверхъестественного” вернется на площадку

18 августа. Съемки фантастической теленовеллы продлятся до 11 сентября.

Отметим, что исполнители главных ролей Джаред Падалеки и

Дженсен Эклс уже вылетели в Канаду. Об этом стало известно благодаря поклонникам

шоу, которые встретили артистов в

Ванкувере.

Напомним, 15-й сезон сериала “Сверхъестественное” будет

последним. На данный момент зрители увидели 13 эпизодов из 20 запланированных.

Финал теленовеллы выйдет осенью 2020 года.

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Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles) 26 Июл 2020 в 12:20 PDT

Отметим, что несколько недель назад актер Дженсен Эклс

посетовал в личном микроблоге, что не смог лично поздравить экранного брата с

днем рождения. 19 июля Джареду Падалеки исполнилось 38 лет. Праздник не провели из-за карантина. Эклс обещал устроить коллеге торжество, как только

съемки возобновятся. Также звезда сериала “Сверхъестественное” поведала, что мечтает скорее увидеть любимую Chevrolet Impala.