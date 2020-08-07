Военизированная охрана и спецсредства контроля. “Укрзалізниця” разработала программу повышения безопасности перевозок

07.08.2020, 15:40, Новости дня

“Укрзалізниця” разработала программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба компании.

Реализация программы, которая направлена на искоренение криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров, начнется в сжатые сроки.

“Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны “Укрзалізниці”, установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы “провокаторов” для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах”, – уточнил и.о. председателя правления “Укрзалізниці” Иван Юрик.

По его словам, презентация программы состоится на следующей неделе.

“Цель нашей комплексной программы – это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, правоохранителей, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия”, – заявил Юрик.

В ночь на 31 июля в поезде “Мариуполь – Киев” произошло нападение на журналистку Анастасию Луговую. По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетний сын пострадавшей Захар получил психологическую травму.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

“Укрзалізниця” принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призвал усилить меры безопасности пассажиров, пользующихся услугами “Укрзалізниці”. По его мнению, необходимо вернуть в ночные поезда патрулирование полицией охраны, а проводников обеспечить газовыми баллончиками и шокерами.

4 августа в “Укрзалізниці” сообщили, что уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.