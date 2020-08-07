Представитель Гармаша ответил на вопрос о театральных планах артиста

07.08.2020, 15:30, Новости дня

Народный артист РФ Сергей Гармаш в данный момент занят в новом кинопроекте, съемки идут в авральном режиме, о других планах актера говорить рано, сообщил его администратор Олег Будрин.

Будрин заявил, что в данный момент Гармаш «целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли». Работа над фильмом была прервана из-за коронавируса, потому теперь «активно в авральном режиме с утра и до ночи идут съемки», передает РИА «Новости».

Что же касается театральных или других планов, то пока о них, по словам представителя артиста, «думать некогда и говорить рано».

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.