Никаких больше танцев: Дональд Трамп запретил гражданам США пользоваться TikTok

07.08.2020, 15:25, Разное

В последние месяцы Дональд Трамп ведет настоящую войну с социальными сетями: в Twitter сообщения президента удаляют из-за предоставляемой им недостоверной информации по поводу пандемии коронавируса, в Facebook ролики на официальной странице президента также модерируются, а недавно оттуда была впервые удалена публикация, которую сервис посчитал фейковыми новостями. Впрочем, с этими платформами Трамп намерен разобраться позже – врагом номер один для него в этом августе стал TikTok. Популярное приложение, в котором можно записывать короткие забавные ролики, президент невзлюбил из-за его популярности – а также из-за первоначальных владельцев этого сервиса.

Дело в том, что все права на TikTok, а также мессенджер WeChat принадлежат китайским компаниям ByteDance и Tencent. По мнению Трампа, этот факт означает, что безопасность внешней политики его страны находится под угрозой: ведь под видом невинного приложения коварные бизнесмены могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству. Итог – сегодня утром стало известно, что Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, согласно которым гражданам США запрещается сотрудничать с TikTok и WeChat. Закон вступает в силу 20 сентября, через 45 дней.

Дональд Трамп Впрочем, по-видимому, это лишь начало долгого конфликта американской администрации и китайской платформы. Представители китайских компаний уже неоднократно уверяли общественность, что не передают никаких секретных сведений. А в эту пятницу они даже пригрозили правительству США судом: по их мнению, подписанные Трампом указы противоречат принципам международной торговли. У желания президента запретить популярную платформу есть и другая подоплека: некоторое время назад Трамп хотел, чтобы все права на пользование приложением приобрела американская компания Microsoft, а после, по слухам, даже сам пытался выкупить TikTok. Но китайское представительно отказалось идти своенравному президенту навстречу.

Вместе с тем пользователи самого TikTok – а их количество сейчас достигает свыше 800 миллионов по всему миру – пока не устраивают никаких онлайн-компаний в поддержку любимой платформы. По-видимому, они уверены, что в настоящую силу данный указ не вступит. К слову, свои аккаунты на этом сервисе держат не только рядовые граждане Америки, но и такие звезды как Уилл Смит, Риз Уизерспун, Кэмерон Диас и многие другие.

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Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)30 Июл 2020 в 11:52 PDT