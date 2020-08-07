 

Милонов поддержал предложенные Осташко меры преследования преступников ВСУ

07.08.2020, 15:23, Разное

Накануне, 6 августа, на YouTube-канале PolitRussia был опубликован ролик, посвященный военным преступлениям, совершенным представителями Вооруженных сил Украины. Политолог и главред журнала Руслан Осташко рассказал о методах, к которым может прибегнуть российская сторона, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В частности, эксперт напомнил, как израильские власти тайно вывозили выявленных немецких военных преступников из государств, где они скрывались, чтобы судить нацистов в своей стране. По его мнению, сегодня Россия должна активизировать процесс расследования преступлений, совершаемых регулярной армией Украины, чтобы избавиться от офицеров-преступников, которые дают приказы стрелять по мирным жителям.

“Считаю, что украинские военнослужащие и их руководство действуют умышленно и последовательно, ставя перед собой одну цель: убийство гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины”, – подчеркнул Осташко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Позицию главного редактора PolitRussia поддержал депутат Госдумы, член комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Виталий Милонов. В своей публикации в социальной сети Facebook политик выразил заинтересованность данным видеороликом, а также подчеркнул актуальность указанной Осташко проблемы.

“Мы должны бороться с любыми проявлениями нацизма и ксенофобии, чтобы вновь не проснуться в 1939 году. В ролике приведен один из способов, которым можно следовать”, – пишет Виталий Милонов.

Таким образом, можно заключить, что Руслан Осташко пытается обратить внимание общественности и руководства страны на действительно важные вопросы, и не исключено, что инициативы политолога в ближайшем времени могут быть поддержаны не только гражданами и представителями правоохранительных органов, но и на государственном уровне.



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