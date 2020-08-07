Феникс из пепла: Kusto Group восстановила работу кожевенного комбината за два месяца

07.08.2020, 15:23, Разное

Инвестор принял комбинат в состоянии, близком к полному краху. Перед запуском производства компании ТОО “Semey Tannery”, входящей в состав Kusto Group, пришлось не только провести обширные восстановительные работы на территории завода, но и вложить средства в отсутствовавшие ранее необходимые условия для обеспечения комфорта сотрудников, в частности, построить душевые кабины.

К нынешнему моменту была проведена тотальная ревизия всего технологического оборудования, отремонтирована крыша и приведена в порядок канализация, обеспечена охрана объекта. Первоначально Kusto Group собиралась арендовать завод только до 31 декабря 2020 года, но затем пришло понимание, что аренду придется продлить как минимум до конца 2021 года, а также дополнительно взять в аренду водоочистные сооружения, являющиеся важной частью системы очистки сточных вод завода.

ТОО “Semey Tannery” помимо ремонта завода, также пришлось заново нанимать персонал – сейчас на предприятии трудятся 60 человек, часть из которых ранее работала на заводе, а других привлекли с местного шиферного производства. Руководство планирует постепенно расширять штат предприятия – на максимальной мощности комбинат обеспечит до 200 рабочих мест.

Кожевенный комбинат обладает огромным потенциалом. Он может перерабатывать от 30 тонн или 1500 шкур ежесуточно. При полной загрузке мощностей ориентировочный ежемесячный объем производства товарной продукции по текущим ценам превышает 400 млн тенге (около 1 млн долларов). При этом после модернизации в 2010-х годах он не был загружен и на 20%. Это было связано с тем, что в последние десятилетия шкуры крупного рогатого скота в Казахстане неожиданно стали дефицитом. Неправильное содержание, отсутствие специализированных забойных пунктов, частое применение ручного труда и общие условия выращивания и содержания скота не позволяли получить сырье надлежащего качества и в удовлетворительном объеме. Казахстанские кожевенные предприятия были вынуждены импортировать сырье из-за рубежа.

Частично решить проблему удалось благодаря опыту и ресурсам Kusto Group, в частности, её подразделения Kazbeef, занимающегося производством мраморной говядины. Предприятие производит забой до 1800 голов крупного рогатого скота в год, что представляет собой надежный источник расходных материалов надлежащего качества. Из этого сырья завод производит полуфабрикат wet-blue и вырабатывает из него готовую кожу. Участок по производству готовой кожи при максимальной загрузке мощностей способен переработать до 30% полуфабриката wet-blue.

Важно понимать, семипалатинский завод – единственное в Казахстане предприятие, которое может вырабатывать готовую кожу, до прихода Kusto практически бездействовало около 10 лет. Между тем его мощность позволит не только удовлетворить потребности почти половины казахстанских предприятий, но и выйти на экспорт wet-blue в Италию, Китай и Индию. Впрочем, пока на первых порах при максимальной загруженности завод сможет выпускать более 1,7 млн кв.м полуфабриката wet blue в год.

Правда, здесь есть еще одно препятствие, напрямую не связанное с предпринимательством. В Казахстане существуют установленные государством таможенные пошлины на вывоз консервированных необработанных шкур КРС (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2016 года № 81). Это ограничивает возможность продажи голья на рынки Украины, Турции и других стран под производство желатина и белкозина. Между тем это перспективный рынок, который мог бы стать хорошим подспорьем для развития агроиндустрии страны.

Участие в развитии сельского хозяйства в Казахстане для Kusto является одной из первоочередных задач. Международная группа компаний намерена создать полноценную, развитую аграрную отрасль – от селекции семян до обработки финальных продуктов животноводства. Кожевенный комбинат в Семее стал частью этого динамично развивающегося агропромышленного комплекса, и Kusto Group не намерена останавливаться на достигнутом.

“Выпуск первой партии продукции – это только первый, но важный шаг, в рамках стратегии по созданию конкурентоспособного кожевенного производства в Казахстане на базе комбината в Семее. Нашей команде предстоит еще хорошо потрудиться для выхода на проектную мощность, но мы уверены в себе и готовы к любым вызовам”, – отметил член совета директоров Kusto Group Канат Копбаев