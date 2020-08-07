Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

07.08.2020, 15:18, Новости дня

Глобальное потепление может спровоцировать у людей рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также вызвать распространение различных инфекций посредством живности, которая сейчас обитает в тропиках, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что изменение климата вызовет комплекс последствий, которые отразятся на численности населения планеты. По его словам, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на Земле будет такой же, как от коронавирусной инфекции (14 человек на 100 тыс.), а к 2100 году этот показатель увеличится в пять раз.

«Изменение климата всегда здорово влияет на жизнь людей. Когда наблюдалось значительное похолодание, погибли многие животные, да и наши предки. То есть велика вероятность того, что и предстоящие изменения климата повлияют на человеческую популяцию. Но вот так точно предсказать, какое количество погибнет – нельзя. Все это требует глубокого анализа», – говорит Малышев.

Врач подчеркивает, что не только меняются условия на планете, но и развивается человек. Соответственно, появление новых технологий может влиять как положительно, так и отрицательно на будущее Земли.

«Но все эти цифры требуют дополнительной экспертизы. Я вообще воспринимаю подобные высказывания как экстремальные, с ними нужно быть очень осторожными. Пока это похоже на то, как люди бросаются из одной крайности в другую. Да, это сказал человек известный, но это не значит, что он все время глаголет истину. Кроме того, Гейтса сейчас обвиняют в чипировании, поэтому, возможно, так он пытается хоть немного перевести тему», – полагает Малышев.

В глубине континента жара может привести к иссушению водоемов, а также застаиванию воды, что спровоцирует ряд болезней, развитие бактерий и так далее, продолжает инфекционист. Соответственно, это отразится и на продуктовой базе. Он подчеркивает, что уже сейчас во всю усиленно занимаются созданием искусственного мяса, а также ищут альтернативы и другим продуктам.

«Не обойдет стороной повышение температуры и здоровье человека. То есть увеличится число людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы, кроме того возможно распространение на новые территории переносчиков болезней, которые сейчас обитают в тропической зоне. Следовательно, количество заболевших различными инфекциями значительно увеличится, что, опять же, влияет на продолжительность жизни», – рассказывает Малышев.

Он также отмечает, что проблема изменения климата в РФ пока остается на уровне рассуждений. То ученые обещают похолодание, то потепление – пока людям непонятно, к чему готовиться и над чем работать, потому что мнения расходятся.

Ранее ученые сообщили, что таяние вечной мерзлоты может привести к переезду многих жителей Якутии.