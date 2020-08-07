 

Российского бизнесмена Бажанова объявили в международный розыск

07.08.2020, 15:16, Новости дня

Следствие запросило заочный арест российского бизнесмена Феликса Бажанова по обвинению в особо крупном мошенничестве, его объявили в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск», – сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

Бондарева уточнила, что в отношении гендиректора ОАО «Объединение «Мастер» Бажанова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ходатайство планируется рассмотреть в 10.00 мск 13 августа. Бажанов – бывший владелец банка «Мастер-Капитал» и бывший спонсор команды ралли «Камаз-мастер». В «Объединение «Мастер» ,кроме банка, входят ООО «Ржевское аграрное общество», ООО «Мастер-Ресурс», ОАО «Плутон» и ООО «Топкар».

В конце июля сообщалось, что следствие намерено объявить в международный розыск основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. В июне 2017 года СУ СК по Москве сообщало, что Белойван стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов более чем на 650 млн рублей.



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