В Свердловской области откроют девять школ на 8,6 тыс. учеников

07.08.2020, 14:16, Новости дня

В Свердловской области в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию девять новых и капитально отремонтированных школ, в них будут учиться 8,6 тыс. человек, сообщил департамент информационной политики области.

«В 2020 году в Свердловской области, в том числе в рамках нацпроекта «Образование», будут введены в эксплуатацию девять школ, <…> планируется ввести порядка 8,6 тыс. мест. <…> Помимо девяти школ, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, еще семь объектов будут готовы в 2021 году, по два объекта – в 2022 и в 2023 году. На эти цели предусмотрено 10,3 млрд рублей», – цитирует ТАСС департамент.

В пресс-службе добавили, что речь идет о реконструкции зданий школ №3 и №25 в Верхней Пышме и строительстве пристроя, новом корпусе школы №181 в Екатеринбурге, школе в поселке Баранчинский Кушвинского городского округа, школе №4 в Арамили, школе с детским садом в поселке Сосновка городского округа Карпинск. В 2020 году учеников примут также школа по улице Чемпионов в Чкаловском районе Екатеринбурга, школа в квартале №26 Академического района Екатеринбурга и школа в Невьянске.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил, что расширение сети общеобразовательных организаций в регионе обусловлено поручением президента РФ по переводу школьников на односменный график учебы. «За последние четыре года в регионе введено более 24 тыс. новых мест. Из них более 11 тыс. – за счет строительства новых зданий», – приводят в департаменте слова Орлова.