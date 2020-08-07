Схиигумен Сергий призвал игуменью Феофанию не продавать свой Mercedes-Benz

07.08.2020, 15:09, Разное

Неожиданное развитие получила новость о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского женского монастыря Феофанию продать автомобиль, купленный почти за 10 млн. рублей. Отлученный решением товарищеского суда Екатеринбургской епархии бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий «запретил» ей продавать авто.

Как сообщили в пресс-службе Покровского женского монастыря, в ночь с четверга на пятницу настоятельница во сне отчетливо услышала голос Сергия, который сказал: «Как Господь дает прозрение незрячему, тебе он дал возможность уехать из города разврата. Приезжай в мою обитель. Будешь благословлена».

«Действительно, я хочу видеть игуменью Феофанию в своем монастыре. Я точно не буду призывать ее продать личное транспортное средство. Сейчас к нам приезжает огромное количество паломников, поэтому люди с ее опытом нам необходимы (прим. ред. – Феофания также является руководителем гостиниц РПЦ). Я жду ее у себя» — заявил Сергий.