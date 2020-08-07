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07.08.2020, 15:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов прокомментировал свои слова о «раздвоении личности» во время демонстрации в суде видеодоказательств по делу о ДТП.

Адвокаты стороны обвинения указали, что Ефремова стоило бы показать психиатрам после упоминания им персонажа из романа писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», передает «Московский комсомолец».

Ефремов ответил на это, что «они не читают книжки, я не буду ничего говорить».

При этом артист поправил своего адвоката, назвавшего мистера Хайда «мистером Хайпом».

Напомним, накануне в суде были представлены видеодоказательства по делу. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский поинтересовался, узнает ли себя Ефремов на кадрах.

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», – ответил актер.

Мистер Хайд – герой повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он страдает раздвоением личности, и его зловещий двойник получает свободу действий.

Добровинский позже заявил, что «в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме», потому «это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно».

Ефремов также говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



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