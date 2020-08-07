 

Коренные народы российского Севера попросили Илона Маска отказаться от продукции «Норникеля»

07.08.2020, 14:54, Разное

Представители коренных малочисленных народов Севера, обратились к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой больше не закупать продукцию «Норникеля». Документ подписан членами российского объединения экспертов, активистов и лидеров организаций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-Форум».

В письме Маска просят не покупать никель, медь и другие продукты компании, пока не будет независимой оценки накопленного экологического ущерба от деятельности компании на Таймыре и в Мурманской области, включая ущерб от разлива дизтоплива в реку Амбарную. Также авторы обращения требуют компенсации влияния загрязнения на коренные народы, подготовки и реализации плана рекультивации загрязненных компанией территорий, изменения политики в отношении коренных народов с учетом Декларации о правах коренных народов.

К Маску активисты обратились после его призыва к мировым производителям никеля о наращивании объемов производства металла, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Крупнейшим его производителем в мире является «Норникель», чьи мощности оказывают жесткое воздействие на экосистемы Арктики. В частности, недавний разлив более 20 тысяч тонн дизтоплива из резервуара ТЭЦ на Таймыре считается одной из крупнейших экологических катастроф Заполярья.

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Секретарь «Абориген-Форума» Геннадий Щукин пояснил «Новой», что рассчитывает получить реакцию Маска, декларирующего приверженность принципам защиты человека и снижения негативного влияния на планету. Также он рассказал, что после таймырской катастрофы в «Норникеле» пообещали компенсировать ущерб коренным народам, однако это не является их главным требованием.

«Главное, чего мы хотим добиться, это соблюдения бизнесом принципов международного права, которое требует получения свободного, информированного и осознанного согласия коренного народа на любое промышленное освоение территории его проживания», — сказал Щукин «Новой».

Напомним, разлив топлива на Таймыре произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель»). Нефтепродукты загрязнили 180 тысяч квадратных метров грунта и местные водоемы. Их следы обнаружены в пробах, взятых во время совместной экспедиции «Новой газеты» и «Гринписа» в озере Пясино.

Источник: Новая газета



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