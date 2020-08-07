Сотрудников перинатального центра в Уфе наказали за вспышку коронавируса

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07.08.2020, 14:53, Новости дня

Двух работников уфимского Республиканского клинического перинатального центра оштрафовали за нарушения закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия в период распространения опасной инфекции.

Штраф в виде 25 тыс. рублей суд назначил врачу-эпидемиологу Дмитрию Кочеткову и главной медсестре Алине Мусабировой, передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что пациента с подтвержденным коронавирусом не перевели в стационар инфекционного профиля, при выписке в эпикризах не указывались установленные контакты с больными коронавирусом.

Также перинатальный центр не сообщило в Роспотребнадзор о случае подозрительного заболевания. Некоторые из медиков центра не носили маски, не соблюдались требования к профилактике внутрибольничной инфекции в акушерских стационарах – не проводилась в полном объеме камерная дезинфекция постельных принадлежностей.

Кочетков и Мусабирова признали вину.

В апреле министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей в медучреждении.



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