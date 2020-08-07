Пригожин объяснил решение российских звезд не выступать в Белоруссии перед выборами

07.08.2020, 14:48, Новости дня

Несмотря на то, что российским звездам предлагали хорошие финансовые условия для выступления на «предвыборных» концертах в Белоруссии, многие решили отказаться, поскольку не хотят участвовать в каких-либо политических раскладах, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

Ряд российских исполнителей приняли решение не выступать на «предвыборных» концертах в Белоруссии, запланированных на 8 августа. Среди них Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы «Кар-Мэн», «Краски», Rasa и другие исполнители.

«Российские звезды не отменили концерты, это было предложение. Нам тоже звонили на счет певицы Валерии и предлагали очень хорошие финансовые условия для выступления на этих концертах. Просто сейчас при нестабильной ситуации, политической в том числе, артистам не хочется снова оказаться в каких-то неприятных моментах», – говорит Пригожин.

Он подчеркнул, что отказы выступать – это не неуважение к действующей власти или к тем, кто стремится занять место главы государства. По его словам, артистам просто не хочется участвовать в каких-либо политических раскладах, чтобы сразу избежать ситуации, которая сложилась у части звезд из-за ситуации на Украине.

«Очень хочется, чтобы эти выборы все-таки прошли мирно, спокойно и без потерь (как для России, так и для Белоруссии). Честно скажу, очень устали от политики, уже переели ее, невозможно. И, естественно, оказаться в очередном агитационном списке не хочется, потому что у страны свой суверенитет, несмотря на то, что это братское государство», – считает Пригожин.

Продюсер также отмечает, что одно дело, когда российские звезды участвуют в какой-то предвыборной компании в России, а когда приглашают в соседнее государство с теми же целями – неправильно. Хотя он не исключают, что у каждого могут быть свои взгляды на этот счет.

«Лично я с глубочайшим уважением отношусь к Александру Григорьевичу Лукашенко и считаю, что он достаточно много сделал для Белоруссии. Сейчас эта страна выглядит очень хорошо, и все-таки никаких потрясений там нет, но у всего есть свое начало и свой конец», – рассуждает Пригожин.

Выборы президента в Белоруссии запланированы на 9 августа. Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования составила 22,47%.