Эксперт рассказал, грозят ли аммиачные облака из Бейрута курортам Турции

07.08.2020, 14:32, Новости дня

Число погибших в Бейруте достигло уже 154 человек. В столице Ливана после взрыва в порту почти трех тысяч тонн аммиачной селитры разрушено множество зданий, сотни тысяч людей лишились крова.

Появились тревожные предположения, что экологические последствия этого взрыва отразятся на соседних странах: Мальте, Израиле, Кипре и курортах Турции, куда уже пакуют чемоданы наши сограждане.

Например, Анталья находится всего в 500 километрах от Бейрута, а Кипр – в 250-ти.

Эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян рассказал изданию "ПолитРоссия", что такое количество взлетевшего на воздух нитрата аммония грозит Ливану самой настоящей экологической катастрофой, но также может разнести аммиачное облако и по близлежащим регионам.

По его словам, пары аммиака такие относительно небольшие расстояния (как до Сирии, Израиля, Кипра, Крита, Мальты и юга Турции) преодолеют очень быстро, особенно по морю.

"Облако точно долетит до этих регионов", – говорит эксперт ООН по химбезопасности.

С ним, однако, не во всем согласен известный синоптик – ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В комментарии Вестям.Ru он сообщил, что в эти дни курортам Турции это не грозит, поскольку данный регион находится в тыловой части циклона.

В стороне от такого облака, если оно действительно образовалось, должен остаться и Израиль, и другие популярные средиземноморские курорты.

А вот Сирию оно, действительно, может задеть, поскольку сейчас воздушный поток от Ливана ориентирован вглубь Аравийского полуострова, сообщил Евгений Тишковец.