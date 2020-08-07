 

Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при 70-летия, Квят – 9-й

07.08.2020, 14:32, Новости дня

На автодроме в британском Сильверстоуне состоялась первая тренировочная гонка в рамках Гран-при 70-летия "Формулы 1". Лучший результат продемонстрировал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Время его лучшего круга составило 1 минуту 26,166 секунды. Второе место – у его партнера по "конюшне" Льюиса Хэмилтона, третье – у Макса Ферстаппена из Red Bull.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят завершил первый тренировочный заезд с девятым результатом. Его напарник по "Скудерии" Пьер Гасли финишировал с 11 показателем.



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