Скандалы: «А параллельно пилились бюджеты…»

07.08.2020, 14:23, Разное

Почему мы потерпели фиаско на Белорусском фронте

Когда в прошлом году я был в Киеве, меня глубоко поразила фраза, которую сказал мне посол одного из государств «большой семерки»: «Наблюдая за вашей политикой в Сирии, за тем, как вы четко добиваетесь поставленных целей, я поражаюсь, насколько глубоко вы, русские, разбираетесь в проблемах Ближнего Востока, каких имеете серьезных специалистов по региону. И меня удивляет, почему при этом вы так плохо понимаете Украину и вообще постсоветское пространство».

С Украиной все ясно. И первый, и второй майдан, и последующие события показали, насколько провальным оказался курс Москвы на украинском направлении. И вот сейчас на наших глазах разворачивается еще одна драма — белорусская.

И снова, к огромному сожалению, со стороны России мы наблюдаем растерянность, беспомощность, отсутствие четкой концепции и запасных вариантов.

В политике, как и на войне, не судят только победителей. В случае с белорусским кризисом, чем бы он ни закончился, уже ясно, что победителем Россия ни при каких обстоятельствах не станет.

Если «белорусский майдан» увенчается успехом, если после выборов 9 августа сторонники оппозиционных кандидатов массово выйдут на протесты и свергнут Александра Лукашенко, дальнейший сценарий для Москвы в целом понятен.

Это будет, конечно, не украинский вариант, менее радикальный, но для России все равно крайне неприятный. Новые власти вполне могут взять курс на построение национального государства, на белорусизацию, будут стремиться к нейтральному статусу — то есть к выходу и из Союзного государства с Россией, и из ОДКБ.

Ну а дальше — до боли знакомая по той же Украине схема: максимальное дистанцирование от Москвы, выстраивание отношений с новыми партнерами, появление на различных официальных должностях советников и реформаторов из Варшавы, Вильнюса, Тбилиси, Вашингтона, а теперь, кстати, и из Киева.

Самое печальное, что и в случае, если Лукашенко сумеет подавить потенциальный «майдан», ничего хорошего российско-белорусские отношения не ждет. Слишком много в последние дни и недели произошло событий, после которых в этих отношениях возникла глубокая трещина.

Сложно себе представить, что в Кремле забудут обвинения в российском вмешательстве и чуть ли не подготовке диверсионных акций в Белоруссии.

А главное — не забудут разговоров о возможной передаче Киеву задержанных россиян, представленных как бойцов ЧВК, воевавших в Донбассе.

Если это произойдет (хочется надеяться, что от такого шага Минск все-таки воздержится), отношения с Лукашенко будут испорчены окончательно и бесповоротно. Причем, кстати, касается это не только Кремля, но и тех лево-патриотических кругов российского общества, для которых лукашенковская модель государства, круто замешанная на советском наследии, была образцом для подражания.

Для Москвы Лукашенко никогда не был легким партнером. Но на сей раз он превзошел самого себя, затеяв, возможно, самую рискованную игру в своей политической карьере, пойдя ва-банк. Сказаны и сделаны вещи, которые в отношении ближайшего союзника просто непозволительны и немыслимы. Значит, такой у нас, к сожалению, союз, не выдержавший испытания выборами. Таков результат мучительного строительства союзного государства.

Как и на Украине, в Белоруссии курс Москвы оказался абсолютно неэффективным, провальным. Вместо системной работы с ее элитами, создания групп влияния, заинтересованных в развитии отношений именно с Россией, все было пущено на самотек. Сказалось и то, что к постсоветскому пространству в Москве как относились, так и продолжают относиться по остаточному принципу. В отличие от Европы, Штатов, Ближнего Востока, на этом непрестижном направлении работают отнюдь не самые яркие, инициативные кадры, часто пенсионного возраста.

Белоруссией, как раньше Украиной, никто серьезно не занимался. Вместо этого писались бравурные отчеты для галочки и кондовые пресс-релизы, произносились пафосные речи и тосты о вечной дружбе и единстве. А параллельно пилились бюджеты. Стоит ли удивляться, что плоды такого отношения мы сейчас и пожинаем?

Максим Юсин

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«Лента.Ру», 28.06.20, «Ветер западный»

Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов?

В конце ноября 2019 года, буквально за несколько дней до парламентских выборов в Белоруссии, в Вашингтоне состоялись парламентские слушания на тему вмешательства Москвы во внутренние дела Минска. Выступали на них не только американцы, но и белорусские эксперты.

Например, Франак Вячорка сетовал на малое количество белорусскоязычного контента, недостаток финансирования независимых СМИ, что не позволяет вести полноценную информационную борьбу с Россией. Вторила ему и Софья Орловски. Оба эксперта решение проблемы видели в малом штате американской дипмиссии и требовали расширить его.

В течение последнего десятилетия мы видели определенные попытки поддержать инициативы гражданского общества [в Белоруссии]. И иностранная помощь, доступная этим группам, есть. Но, к сожалению, нельзя сказать, что ее достаточно

Софья Орловски

старший менеджер программ Freedom House по Евразии

Подобные настроения в белорусской экспертной среде — не редкость. В стране уже довольно давно и вполне открыто по разрешениям Минюста действует сеть западных некоммерческих организаций (НКО), основная задача которых — развитие гражданского общества и отрыв республики от России. Первые такие проекты запустились практически сразу после обретения независимости в 1991 году. В основном это были американские организации, однако вскоре к ним присоединились и польские фонды.

Раньше им бывало сложно поладить с властями республики. Однако после украинского кризиса 2014 года Лукашенко начал политику белорусизации и «многовекторности» внешней политики. Иными словами, если раньше стратегическим союзником Минска была только Москва, то теперь он начал плотнее работать и с Европой, и с США. В конце декабря 2015-го американский аналитический центр Stratfor выпустил прогноз, что Белоруссия полностью переориентируется на Запад, и в интересах Соединенных Штатов было бы укреплять ее сотрудничество с ближайшими соседями, Польшей и Литвой для сдерживания России.

Эти идеи нашли широкий отклик в среде польских элит. Как раз в 2015 году там сменилось правительство. К власти пришла консервативно-националистическая «Право и Справедливость». Новоизбранный президент Анджей Дуда напрямую высказывал идеи создания балтийско-черноморского союза. Витали подобные концепты и среди окружения занимавшей тогда пост президента Литвы Дали Грибаускайте.

Так Польша и Литва стали основными центрами взаимодействия с Белоруссией внутри ЕС. Как отмечают в своем докладе эксперты российского экспертного фонда «Народная дипломатия», все западные НКО ставят перед собой ряд основных целей. Первая — поддержка существующей в стране оппозиции.

Стратегической целью Запада на белорусском направлении является переформатирование постсоветской республики в антироссийское и, следовательно, антирусское государство наподобие Украины. Продвижение своих интересов (…) осуществляют через широкую инфраструктуру «мягкой силы», включающую в себя различного рода НКО

Доклад фонда «Народная дипломатия»

Режим Лукашенко однозначно оценивается западными экспертами как персоналистский, и основным сценарием транзита в случае потери им власти видится не появление преемника, а захват. Вторая цель — создание позитивного образа европейских стран и ценностей у граждан Белоруссии, их культурный отрыв от России. Третья — взращивание лояльных режиму Лукашенко, но ориентированных на Запад представителей элит, которые будут встраиваться во властные структуры республики. Для выполнения этих целей создана целая сеть по продвижению «мягкой силы» ЕС и США.

Заокеанские друзья

Главным донором для всех прозападных фондов и НКО можно считать Агентство США по международному развитию (USAID). Оно работает напрямую с Госдепартаментом, на его работу выделяется один процент американского бюджета. Конечно, Белоруссия — не основное направление деятельности организации, но суммы на образовательные и гуманитарные проекты, поездки западных экспертов в Белоруссию и белорусских предпринимателей на Запад для обмена опытом тратятся внушительные.

С USAID связаны еще несколько ориентированных на Белоруссию НКО. В их числе Национальный фонд демократии (NED) — организация чисто политическая, поддерживающая идеологически близкие движения. У ее истоков стоял Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США по национальной безопасности и одна из ключевых фигур холодной войны. На финансирование белорусского направления своей деятельности NED ежедневно выделяет около двух миллионов долларов.

Поддерживаемый USAID фонд «Евразия» в основном взаимодействует с предпринимателями. Он занимается популяризацией рыночных экономических идей и теорий, выступает за либерализацию экономики Белоруссии. «Евразия» активно взаимодействует с региональными властями в проведении форумов и конференций, преимущественно на тематику экономического сотрудничества с ЕС. Через него получают финансирование правозащитный центр «Весна» и издание «Народная воля».

Аффилированный с USAID Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) аж с 2000 года работает с оппозиционными партиями, а его штаб-квартира расположена в Вильнюсе. Фонд организует для белорусских политиков семинары по ведению избирательных кампаний, обучает наблюдателей за выборами.

Европейские коллеги

Не меньшее влияние на Белоруссию стремятся оказать и в ЕС. Например, через Европейский фонд в поддержку демократии, уставной капитал которого сравним с американским USAID — 14 миллионов евро в год. Его создали по инициативе Радослава Сикорского, бывшего главы польского МИДа, в ответ на политические преследования оппонентов Лукашенко на выборах 2010 года.

Президентские выборы 2010 года в Белоруссии закончились 19 декабря победой Лукашенко в первом туре. Оппозиция заявила о фальсификации. В центре Минска собрались протестующие, по разным данным, их было от 15 до 100 тысяч человек. После попытки штурма Дома правительства митинг жестко разогнали, задержали сотни человек. Протесты продолжались еще пару месяцев

EED оказывает поддержку оппозиционным журналистам, блогерам и политическим активистам. Также через этот фонд спонсируется оппозиционное «Еврорадио», вещающее, впрочем, из Минска.

Шведское агентство по международному развитию (SIDA), подотчетное МИД этой скандинавской страны, ведет свои гуманитарные проекты вместе с USAID. Интересы шведов, как и их коллег из «Евразии», лежат в экономической плоскости. Они работают с предпринимателями и активистами, ставящими своей целью либерализацию белорусской экономики. Однако в сфере внимания SIDA еще и семинары для оппозиционных журналистов и консалтинговые услуги, которые оно оказывает как бизнесу, так и региональным белорусским властям.

Еще один важный агент европейского влияния в Минске — немецкий Фонд Конрада Аденауэра (KAS). Он располагает огромными бюджетами — около 140 миллионов евро, так как он связан с правящей в Германии партией «Христианско-Демократический Союз». Фонд организует поездки в Берлин и Брюссель для белорусских политиков и активистов. Своей целью он ставит «поддержку сил, стремящихся к демократической и правовой Белоруссии, которая займет достойное место в среде европейских государств».

Отдельно среди всех структур ЕС выделяется работа организаций, базирующихся в Польше и Литве. В Польше фондов, работающих на белорусском направлении, великое множество. Это Фонд Стефана Батория, «Свобода и демократия», Фонд Казимира Пулаского. Их основная специфика — культура и образование. Они ведут проекты по истории Речи Посполитой, популяризируют белорусский язык, продвигают идею белорусской письменности на основе латинской графики.

Также НКО занимаются выдачей грантов для белорусских граждан, желающих пройти обучение в Польше. В основном это гуманитарные и экономические специальности, а также направления, связанные с госуправлением. Студентам, обучающимся на таких стипендиях, позже предоставляется возможность трудоустройства в исследовательские центры, занимающиеся белорусской проблематикой.

С территории Польши вещают при поддержке МИД этой страны телеканал «Белсат» и радио «Рация». Они выпускают новостные и аналитические программы, направленные не столько против самого Лукашенко, сколько против обезличенного «диктаторского режима» в целом и интеграции с Россией.

Вообще понятно, почему при зубодробительной критике в адрес интеграции белорусский руководитель не заявляет о выходе из интеграционных структур, как того требуют оппозиционеры. Потому что это пересечение красных линий, после чего российская агрессия а-ля Крым из категории страшилки может перейти в плоскость прямой угрозы

Политический обозреватель канала «Белсат» Александр Класковский

о попытках Лукашенко сопротивляться интеграции

Целая сеть НКО, ориентированных на Белоруссию, расположена в Литве. Под эгидой Центра восточноевропейских исследований (EESC) действует Белорусский научно-исследовательский совет (BRC). Это группа социологических организаций, проводящих исследования в области социальных наук. Они проводят регулярные конференции, семинары и собрания экспертов, где обсуждается действие программы ЕС «Восточное партнерство» в отношении Белоруссии. С 2011 года в каунасском университете Витовта Великого проводятся съезды Международного конгресса исследователей Белоруссии, где зачастую выступающие занимают антироссийскую и проевропейскую позицию.

Кроме того, в Вильнюсе располагается Европейский гуманитарный университет (ЕГУ). Это частный вуз, изначально работавший в Минске, однако сменивший прописку после начала преследования со стороны белорусских властей. Большинство его студентов — белорусские граждане. Выпускники трудоустраиваются в основном в белорусские же НКО, СМИ и независимые экспертные структуры. Впрочем, выпускников и преподавателей ЕГУ иногда можно увидеть и во вполне себе провластных центрах.

Многие из них работают в также находящихся в Литве независимых экспертных центрах, таких как Белорусский институт стратегических исследований (BISS) и Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), которые прямо называют своей целью укрепление проевропейской ориентации Белоруссии.

В преддверии выборов

Возникает резонный вопрос, как вся эта сеть фондов и организаций поведет себя во время крайне неспокойных президентских выборов. Оппоненты, в частности, Виктор Бабарико, действительно имеют популярность; для массовых протестов оказались не нужны лидеры и партии, а кризис, связанный с пандемией коронавируса и охлаждением отношений с Россией, ударил и по благосостоянию белорусских граждан.

Экс-председателя Белгазпромбанка и главного соперника Лукашенко Виктора Бабарико задержали 18 июня по делу о создании преступной группы и выводу за рубеж миллионов долларов. С тех пор в стране продолжаются протесты. Власти же намекнули, что «кукловодами» Бабарико могли быть «большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше»

Как заявил в беседе с «Лентой.ру» эксперт фонда «Народная дипломатия» Кирилл Аверьянов-Минский, сейчас на Западе нет единства мнений относительно того, как именно необходимо выстраивать отношения с Лукашенко в преддверии избирательной кампании. Часть стран делает ставку на непосредственное сотрудничество с существующим режимом, благо он уже показал свою способность к переформатированию, а с учетом политического кризиса станет еще более сговорчивым.

Другая же, напротив, рассчитывает на революционную смену власти в ходе массовых протестов и готова оказывать поддержку оппозиционерам. Здесь как раз и пригодятся неправительственные организации, которые смогут оказать финансовую, аналитическую и другую помощь альтернативным кандидатам. По словам Аверьянова-Минского, к такому сценарию развития событий готовятся преимущественно польские фонды. Проблему эксперт видит также в том, что контактам между западными фондами и командами альтернативных кандидатов могут оказать содействие и российские «системные либералы», у которых есть своя довольно давно выстроенная и разветвленная сеть связей.

Уже очевидно, что после выборов президента в Белоруссии будет местный аналог Майдана. Люди выйдут на улицы с политическими требованиями. На организацию подобного процесса нужны средства, и немалые, и оппонентам Лукашенко есть откуда их взять

Кирилл Аверьянов-Минский

эксперт фонда «Народная дипломатия»

Пока сеть западных НКО выжидает. Однако, решив возглавить движение в сторону Европы и добившись безвиза, белорусский лидер поставил себя в несколько двусмысленное положение. Для его ядерного электората важны хорошие отношения с Россией, которые зависят от персоны президента Лукашенко и его связей с российскими элитами.

Однако глава государства позволяет себе прямые выпады в сторону соседа: сперва обвинял в срыве интеграции, когда Москва отказалась продавать энергоресурсы по внутрироссийским ценам, потом по поводу ограничений, введенных из-за коронавируса, хотя сами белорусы были не против последовать примеру России. Теперь к этим обвинениям прибавились намеки на вмешательство в выборы — и это несмотря на то, что Кремль до сих пор не демонстрировал ответного негатива.

А вот заигрывание Лукашенко с националистами, чтобы перетянуть их на свою сторону и использовать в своих интересах, не дало желаемого результата. Да, согласно докладу агентства SEA, основанному на мониторинге оппозиционных блогеров и независимых СМИ, эта группа населения критикует обезличенный «режим» и интеграцию с Россией, а не самого Лукашенко.

Но не потому, что они поддерживают главу государства. Для них не важна фигура Лукашенко для дальнейшего движения в Европу, они смогут гнуть свою линию при любом президенте, сил для этого хватит. Ну а гипотетическому преемнику Лукашенко явно будет не до слома сложившейся в стране сети влияния западных фондов.

Европа и США же могут спокойно придерживаться стратегии «разделяй и властвуй». Кто бы ни победил в противостоянии белорусских властей и оппозиции, страна продолжит медленный дрейф в сторону ЕС, для этого созданы все условия. Лукашенко отказываться от этого глупо, а среди оппозиционеров яростно пророссийских политиков тоже не видно.

Дмитрий Плотников