Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Приангарья

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07.08.2020, 14:16, Новости дня

Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала врио главы региона Игоря Кобзева кандидатом на выборы губернатора.

Политик представил в облизбирком 10 тыс. 207 подписей избирателей, из которых 52 признали недействительными. Также врио губернатора представил листы поддержки с 264 подписями муниципальных депутатов и глав, информирует IrkutskMedia.

Во время вручения удостоверения кандидата Кобзев выразил готовность вернуть область федеральную повестку, рассчитывая на поддержку федерального центра в решении проблемных вопросов в Приангарье.

«Сегодня я остаюсь временно исполняющим обязанности на посту губернатора Иркутской области. Я не ухожу в отпуск и дальше работаю по плану. Сегодня у нас очень много федеральных проектов, где нужно, в том числе и мое личное участие – «Усольехимпром», БЦБК, подготовка к Чемпионату мира по хоккею с мячом (12+)», – сказал врио губернатора.

Изначально на пост главы области претендовало 15 человек, однако после двух выбывших кандидатов, еще семь не предоставили документы на регистрацию. Таким образом до этапа регистрации удалось добраться восьми кандидатам. Первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора стал депутат Госдумы Михаил Щапов. Политик будет представлять КПРФ. В то же время мэру Бодайбо и района Евгению Юмашева в регистрации отказали.



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