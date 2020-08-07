Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

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07.08.2020, 14:16, Новости дня

Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба пограничной службы страны.

В сообщении на сайте пограничной службы Украины говорится, что в четверг гражданку РФ остановили в киевском аэропорту «Борисполь», она прибыла рейсом из Минска.

Она оказалась «российской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки». Отмечается, что в ходе общения с пограничниками артистка «постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году».

Певица планировала попасть на Украину в личных целях.

«За нарушение требований закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию», – добавили в погранслужбе.

Ранее въезд на Украину запретили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и продюсеру Максиму Фадееву.



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