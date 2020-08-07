Найден дополнительный источник воды для Симферополя

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07.08.2020, 14:08, Новости дня

Дополнительным источником водоснабжения Симферополя могут стать родники, сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

«В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тыс. кубометров в сутки (в год это более 12 млн метров кубических). На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения – каптажи, по сбору воды и ее подачи к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище», – цитирует Самохина РИА «Новости».

Ученые планируют по поручению правительства региона создать технико-экономическое обоснование использования родниковой воды для населения.

«В настоящее время включения малых источников водоснабжения с применением современных технологий водозабора, очистки, строительства аккумулирующих воду устройств может служить альтернативой или дополнением к водоснабжению небольших населенных пунктов, фермерских хозяйств, рекреационных учреждений», – сказал Самохин.

На полуострове есть порядка 2,6 тыс. таких источников, и только некоторые из них пополняют водохранилища, отметил он. Сейчас исследователи изучают возможность использования родников Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

Кроме того, в Крым направили уникальный российский самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков.



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