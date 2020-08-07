 

Украина передала РФ список из 22 удерживаемых лиц с просьбой об освобождении

07.08.2020, 14:08, Новости дня

Киев попросил Москву освободить 22 удерживаемых в РФ лиц и ожидает решения в ближайшее время, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар», – передает сообщение ТАСС.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что «этот список уже передан российской стороне», и добавил, что ожидает решения этого вопроса.  В частности, Киев просит об освобождении арестованного в Крыму Руслана Сулейманова.

Напомним, 26 июля Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе. Путин и Зеленский указали на необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках Контактной группы.



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