В Украине растет заболеваемость коронавирусом

07.08.2020, 14:05, Новости дня

В последние недели в Украине наблюдается стабильный ежедневный рост случаев заражения коронавирусом, и Министерство здравоохранения призывает людей соблюдать меры безопасности, чтобы эпидемия не вышла из-под контроля.

По данным ведомства, к 6 августа количество новых случаев заболевания возросло до 1 453, что является новым суточным максимумом с начала эпидемии. 5 августа было зафиксировано 1 318 случаев, 4 августа – 1 271.

Также увеличилось и число смертей.

«Цифры впечатляют, каждый день новые рекорды. Растет число тяжелых случаев, смертей. Каких цифр нам нужно достичь, чтобы думать о соблюдении правил?» – сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, общее количество заразившихся достигло 78 261, среди которых 1 852 умерли и 43 055 выздоровели. Больше всего случаев зарегистрировано в Западной Украине и в Киеве.