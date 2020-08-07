Комитет по защите журналистов призвал Беларусь освободить задержанного блогера

07.08.2020, 14:05, Новости дня

Комитет по защите журналистов призвал Беларусь немедленно освободить арестованного неделю назад блогера Евгения Василькова и позволить ему и другим журналистам «свободно и безопасно» освещать президентские выборы, которые состоятся 9 августа.

Координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид заявила, что президент Александр Лукашенко «преследует и задерживает журналистов, которые пытаются освещать оппозиционное движение в стране».

Белорусские власти арестовали Василькова, который также работает механиком, в его гараже в Хойниках 31 июля и доставили его в отделение милиции, сообщают местные СМИ.