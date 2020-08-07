 

Мнение: Высший пилотаж СБУ

07.08.2020, 13:56, Разное

Пишут, что арест в Минске граждан России, которых тут же назвали «наемниками ЧВК Вагнера», – это провокация СБУ.

Уже и Россия 24 показала сюжет:

Если это правда, можно поздравить украинские спецслужбы с блестящей спецоперацией, в которой украинцы одним выстрелом поразили сразу несколько целей.

1. Выставили Лукашенко идиотом, впавшим в старческий маразм, и пошедшим на серьезный конфликт с Кремлем.
2. Вынудили Кремль оправдываться, мол, мы не при делах, в России вообще нет ЧВК.
3. Громко напомнили о «ЧВК Вагнера».
4. Громко напомнили об участии россиян в боевых действиях на Донбассе – территории суверенной Украины.

Повторюсь, если в публикации КП есть хоть толика правды, то «заброс в Минск наемников ЧВК Вагнера» – это блестящая спецоперация СБУ.  Тщательно продуманная и виртуозно реализованная. А потому достойная внесения в учебники спецслужб.

И это не нелепая инсценировка покушения на бывшего российского журналиста и обливание бедолаги свиной кровью …

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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