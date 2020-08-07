Учёные: Тренировки в определённое время ускоряют сжигания жира

07.08.2020, 13:53, Разное

Учёные из Университетов Бата и Бирмингема выяснили, что тренировки в определённое время ускоряют сжигания жира. Результаты научной работы были обнародованы в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 30 мужчин с лишним весом. Всех добровольцев разделили на три группы. В течении шести недель одна из них тренировалась перед завтраком, вторая – после него, а третья и вовсе не меняла свою активность.

В результате выяснилось, что занятия спортом до первого приёма пищи увеличивают скорость сжигания жира в два раза. Это означает, что время тренировки значительно влияет на процесс похудения. При этом исследователи установили, что ускорение потери лишнего веса по большей части связано с уменьшением количества инсулина в результате ночного голодания. В этот период организм человека берёт энергию из жировой ткани, а не из мышц.

Стоит отметить, что увеличение скорости сжигания жира не привело к значительным различиям в сбрасывании веса за шесть недель. Тем не менее, оно сильно повлияло на состояние здоровья участников, сделав их более чувствительными к инсулину. Так, физические нагрузки до завтрака способствуют поддержанию уровня сахара в крови, снижают вероятность развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.