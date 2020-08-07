В Норильске на месте ликвидации последствий аварии разлилось топливо

07.08.2020, 13:53, Новости дня

В Норильске на реке Амбарная при ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 произошел разлив топливно-водяной смеси, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

«В 15.15 (11.00 мск) на телефон оперативного дежурного поступила информация: при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у р. Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, произошел обрыв гибкого трубопровода, произошел разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В реку вылился 1 кубометр топлива, отметили в компании «Политех». Работники Росприроднадзора в регионе на данный момент не могут подтвердить точный объем попавших в реку загрязнений. Отмечается, что компания не сообщала о проводимых работах, которые должны вестись под присмотром Росприроднадзора.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.