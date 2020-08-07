Названы сроки начала строительства ВСМ Москва – Петербург

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07.08.2020, 13:53, Новости дня

Строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург планируется начать в 2022 году, РЖД на данный момент разрабатывает проект, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы смотрим на этот проект с большой надеждой. Мы видим, что его место в новом комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы постараемся сохранить. По крайней мере, приступим к началу его реализации, я думаю, что в 2022 году Сейчас РЖД с учетом указаний президента Российской Федерации ведут проектирование этой новой высокотехнологичной инновационной магистрали. Этот проект в нашу перспективу входит», – цитирует Дитриха ТАСС.

Ведомство рассчитывает, что первый поезд по магистрали проедет в декабре 2026 года.

В четверг замглавы министерства Владимир Токарев заявлял, что безубыточность проекта может быть достигнута на первый полный год эксплуатации – в 2027 году, а чистую прибыль ВСМ начнет приносить в 2031 году.

Ранее СМИ сообщали, что государство планирует увеличить прямые траты на скоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург: помимо уже заявленного капитального гранта в 200 млрд рублей, бюджет вложит еще 248 млрд рублей в капитал проектной компании.

ВСМ Санкт-Петербург – Москва планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Планируемая скорость движения поездов – до 360 км в час. Длина трассы составит 684 км, целевое время в пути от Москвы до Петербурга – 2 часа 15 минут (без остановок). ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть продлена до Финляндии.



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