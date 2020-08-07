 

Задержанного главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня будут судить

07.08.2020, 13:53, Новости дня

Руководителя штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николая Лысенкова, задержанного в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков, будут судить, сообщила пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.

По ее словам, суд состоится в пятницу – день задержания.

«По предварительной информации, суд над Николаем Лысенковым состоится в 16.00 (совпадает с мск) в суде Столбцовского района. Заседание должно быть открытым», – сказала пресс-секретарь, отметив, что Лысенкова будут судить по административной статье 23.34 (нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия).

Стрелковская добавила, что Черечнь и его команда сейчас едут в Столбцы, передает РИА «Новости».

Тем временем ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы слова и аресты протестующих и активистов в преддверии президентских выборов в Белоруссии 9 августа.

«Мирная мобилизация населения была встречена новыми неприемлемыми ограничениями свободы прессы и собраний, а также арестами мирных протестующих, местных наблюдателей журналистов и активистов», – сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Он призвал Минск гарантировать соблюдение фундаментальных свобод в ходе предстоящих выборов и повторил, что ЕС готов к развитию сотрудничества с народом Белоруссии.

Напомним, в пятницу утром в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков был задержан руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков.

В четверг пресс-секретарь политика Анна Красулина также сообщила, что руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске. Позже ее отпустили.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.  



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