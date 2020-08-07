В центре Гамалеи оценили риск заболеть после вакцинации от коронавируса

07.08.2020, 13:48, Новости дня

Вакцина от COVID-19 не может спровоцировать заболевание коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок», – цитирует его интервью телеканалу «Россия-24» ТАСС.

По словам Гинцбурга, есть вероятность, что вакцину от коронавирусной инфекции придется обновлять раз в несколько лет.

«Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется [раз] в два-три года, не дай Бог, каждый год, менять антигенный состав [вакцины]. Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом – вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина, и на протяжении всей истории человечества люди живут с вирусом кори, и он никогда не менялся (…). Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом (…). Мы только увидим результат того, что произойдет. Я думаю, что мы увидим это в течение ближайших полутора-двух лет», – отметил он.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.