Тихановская назвала свое выдвижение в президенты Белоруссии глупостью

07.08.2020, 13:48, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на главный государственный пост вместо своего супруга, принесло ей много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.

«Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы сто раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было – подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», – сообщила Тихановская в интервью Tut.by.

Она призналась, что предпочитает тихую семейную жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур была не готова.

«Боялась страшно. Позвала бабушек на помощь, и не только присматривать за детьми: боялась одна выходить на улицу, боялась оставлять квартиру без присмотра. Вдруг, пока дома нет никого, зайдут, подбросят что-нибудь в квартиру и потом скажут, что я наркоманка или пьяница, плохая мать… У меня в квартире всегда кто-то был, а ночью мы закрывались на все замки и ждали обыска», – рассказала кандидат.

Также Тихановская поделилась, что иногда она закрывается в своей комнате и плачет. «Многие мои решения, они по зову сердца – не логичны, не просчитаны, ох уж эти женщины», – призналась Тихановская.

Изначально супруг Тихановской – Сергей планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. В результате инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.