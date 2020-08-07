 

Тихановская назвала свое выдвижение в президенты Белоруссии глупостью

07.08.2020, 13:48, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на главный государственный пост вместо своего супруга, принесло ей много проблем, из-за чего эту инициативу можно назвать глупостью, а не подвигом.

«Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы сто раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было – подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», – сообщила Тихановская в интервью Tut.by.

Она призналась, что предпочитает тихую семейную жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур была не готова.

«Боялась страшно. Позвала бабушек на помощь, и не только присматривать за детьми: боялась одна выходить на улицу, боялась оставлять квартиру без присмотра. Вдруг, пока дома нет никого, зайдут, подбросят что-нибудь в квартиру и потом скажут, что я наркоманка или пьяница, плохая мать… У меня в квартире всегда кто-то был, а ночью мы закрывались на все замки и ждали обыска», – рассказала кандидат.

Также Тихановская поделилась, что иногда она закрывается в своей комнате и плачет. «Многие мои решения, они по зову сердца – не логичны, не просчитаны, ох уж эти женщины», – призналась Тихановская.

Изначально супруг Тихановской – Сергей планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста и не мог лично подписать необходимые документы. В результате инициативную группу зарегистрировала его жена и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.   



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Трамп встретился с семьей военнослужащей, убитой на базе Форт-Худ

04.08 / Захватчику заложников в банке Киева предъявлено обвинение

04.07 / В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

05.08 / В Турции заявили о росте случаев COVID-19 на курортах

15.07 / Гончарук: Могу ли я опять стать премьером? Конечно, да! Это вопрос времени

02.08 / В США предупредили, что в случае переноса выборов Гонконг может превратиться “в еще один коммунистический город в Китае”

12.07 / Bloomberg – Facebook подумывает ввести «дни тишины» перед выборами в США — но демократы считают, что от этого выиграет только Трамп

02.07 / На девочку в Красногорске с 23 этажа сбросили пакет с мусором

26.06 / Эксперт: Япония превратилась в исполняющего обязанности Украины на Востоке

27.06 / Семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился после аннексии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска