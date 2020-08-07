Мнение: Карго-бунт черных и примкнувших к ним белых, бессмысленный и беспощадный

07.08.2020, 13:40, Разное

Что такое карго-культ? Начнем с выяснения, что такое “карго”. Cargo — это груз, перевозимый любым транспортным средством. Американцы вообще умеют очень удачно создавать просторечные приземлённо-бытовые термины для описания новых и часто непростых смыслов. Например, grandfather clause — “дедово правило” — официальный юридический термин в США. Русские, к сожалению, так не могут.

Что же это такое — карго-культ? Поклонение грузу? Не совсем. Термин был рожден в наблюдениях за островитянами в Тихом океане, которые жили по соседству с американскими военными базами во время Второй Мировой войны. Островитяне видели, что американцы доставали лакомый груз — продовольствие и другие полезные вещи — из приземлившихся на базе самолётов, поэтому они стали строить у себя макеты самолётов из прутьев и пальмовых листьев в надежде, что внутри них тоже чудесным образом заведётся полезный груз — карго.

Обобщая, можно сказать, что карго-культ — это поклонение каким-то внешним несущественным атрибутам явления без осознания их смысла и реальной значимости. Он, таким образом, обречён на бесплодие.

Так вот, нынешняя борьба за жизни чёрных — Black Lives Matter (“Жизни чернокожих тоже кое-что значат”) — это типичный карго-бунт: идёт огонь на поражение внешних абсолютно несущественных атрибутов истории рабовладения — памятников, книг и т.п. За этими деревьями бунтовщики не видят леса, так как не обладают системным мышлением, которому обучали нас — советских людей. Они не видят, что настоящие проблемы никак не связаны с памятниками рабовладельцам, эти проблемы — эксплуатация человека человеком, бездушие, бессовестность, то есть, одним словом, капитализм. На капитализм-то у них рука не поднимается: они сами хотели бы быть капиталистами, быть владыками, и чтобы белые были у них на посылках. Поэтому связывать этот бунт с красной идеей, как это делают некоторые подонки, совершенно неправильно.