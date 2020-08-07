Компания Honda запатентовала в РФ бюджетный седан

07.08.2020, 13:20, Новости дня

Японский автомобильный бренд Honda запатентовал на российском рынке новый седан под названием Honda City.

В частности, данный автомобиль презентовали на глобальном рынке в минувшем году, тогда как выход пока состоялся исключительно в азиатских государствах. В Сети уже можно рассмотреть патентные изображения седана Honda City, который существенно отличается от остальных автомобилей. Эксперты уточнили, что наличие патента не является полным подтверждением выхода на рынок России.

О новом японском седане известно, что под капотом установлен турбированный силовой агрегат на 122 л.с. Более точные подробности будут сообщены исключительно в том случае, если производитель посчитает нужным отправить новый седан на российский рынок.